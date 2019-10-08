Прокуратура объявила подозрение бывшему депутату 5 созывов Святашу

Столичная прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу. Экс-нардепа подозревают в завладении 1,1 миллиарда гривен средств Уксиббанка.

Под описанные критерии прокуратуры подходит бывший народный депутат "Партии регионов" и "Партии Возрождение" Дмитрий Святаш.

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Правоохранители отметили, что речь идет о бывшем народном избраннике IV, V, VI, VII, VIII созывов Рады. Святаша называют организатором преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС".

Он на протяжении 2008-2018 годов с помощью мошенничества завладел деньгами, полученными от АО "УкрСиббанк" в качестве кредитов. Этим Святаш нанес банку ущерб на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

Экс-нардепу инкриминируют несколько уголовных преступлений:

завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

подделка официального документа по предварительному сговору группой лиц.

Бывшему нардепу грозит лишение свободы на 5-12 лет с конфискацией имущества.

Что было раньше?

В рамках этого же уголовного производства сообщили о подозрении гендиректору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ЧП "Импульс-В" (директору и учредителю) за пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору в особо крупных размерах.

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