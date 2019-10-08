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      Прокуратура объявила подозрение бывшему депутату 5 созывов Святашу

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      Святаша подозревают в завладении 1,1 миллиарда гривен средств Уксиббанка
      Святаша подозревают в завладении 1,1 миллиарда гривен средств Уксиббанка / facebook.com/DmitriySvyatash

      Столичная прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу. Экс-нардепа подозревают в завладении 1,1 миллиарда гривен средств Уксиббанка.

      Под описанные критерии прокуратуры подходит бывший народный депутат "Партии регионов" и "Партии Возрождение" Дмитрий Святаш.

      Накануне: Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского

      Правоохранители отметили, что речь идет о бывшем народном избраннике IV, V, VI, VII, VIII созывов Рады. Святаша называют организатором преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС".

      Он на протяжении 2008-2018 годов с помощью мошенничества завладел деньгами, полученными от АО "УкрСиббанк" в качестве кредитов. Этим Святаш нанес банку ущерб на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

      Экс-нардепу инкриминируют несколько уголовных преступлений:

      • завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;
      • подделка официального документа по предварительному сговору группой лиц.

      Бывшему нардепу грозит лишение свободы на 5-12 лет с конфискацией имущества.

      Что было раньше?

      В рамках этого же уголовного производства сообщили о подозрении гендиректору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ЧП "Импульс-В" (директору и учредителю) за пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору в особо крупных размерах.

      Кстати: Экс-депутату Березкину Антикоррупционный суд назначил залог в 15 миллионов гривен

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Мошенничество Партия регионов Верховная Рада Коррупция Прокуратура Киева
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