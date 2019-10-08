Прокуратура оголосила підозру колишньому депутату 5 скликань Святашу

Столична прокуратура оголосила підозру колишньому народному депутату Дмитру Святашу. Екснардепа підозрюють у заволодінні 1,1 мільярда гривень коштів Уксиббанку.

Під описані критерії прокуратури підходить колишній народний депутат "Партії регіонів" та "Партії Відродження" Дмитро Святаш.

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Правоохоронці зазначили, що йдеться про колишнього народного обранця IV, V, VI, VII, VIII скликань Ради. Святаша називають організатором злочину за попередньою змовою з посадовцями групи компаній "АІС".

Він упродовж 2008-2018 років за допомогою шахрайства заволодів грошима, отриманих від АТ "УкрСиббанк" в якості кредитів. Цим Святаш завдав банку збитків на суму понад 1,1 мільярда гривень.

Екснардепу інкримінують декілька кримінальних злочинів:

заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

підроблення офіційного документа за попередньою змовою групою осіб.

Колишньому нардепу загрожує позбавлення волі на 5-12 років з конфіскацією майна.

Що було раніше?

У межах цього ж кримінального провадження повідомили про підозру гендиректору корпорації "АІС", а також топ-менеджерам ПП "Імпульс-В" (директору та засновнику) за пособництво у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою в особливо великих розмірах.

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