Ексдепутату Березкіну Антикорупційний суд призначив заставу у 15 мільйонів гривень

Народному депутату попередньої Ради Станіславу Березкіну НАБУ 27 вересня вручило підозру у вчиненні низки особливо тяжких корупційних злочинів. 3 жовтня Вищий антикорупційний суд України призначив заставу у 15 мільйонів гривень, адже Березкіна підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Станіславу Березкіну – народному депутату України 8 скликання, підозрюваному в організації скоєння особливо тяжких корупційних злочинів – у майже 15 мільйонів гривень. Про це САП повідомили у фейсбуці 3 жовтня.

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Навіть якщо Березкін сплатить заставу, він буде зобов'язаний:

► Періодично прибувати до слідчого чи іншої належної службової особи.

► Не покидати населений пункт, у якому зареєстрований, проживає чи перебуває.

► Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи.

► Не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

► Здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Як Березкін обдурив "Ощадбанк"?

У САП вважають, що досудове слідство щодо дій Березкіна зібрало достатньо доказів, аби вважати, що колишній народний депутат у кінці 2013 року – на початку 2014 року організував заволодіння грошима державного "Ощадбанку" в сумі 20 мільйонів доларів.

Березкін, вважає слідство, залучив до схеми інших людей, в тому числі працівників банку. Спільники змовилися та отримали кредит в "Ощадбанку", не надавши для нього забезпечення. Кредит отримала компанія "Креатив" (кінцевий бенефіціар – Березкін), яка одразу перерахувала гроші в офшори.

Справа набула резонансу ще восени 2018 року. Тоді затримали сина Березкіна – Максима. Але невдовзі він і ще 5 осіб вийшли з СІЗО . За кожного з них внесли заставу – найменша сума становить 1 мільйон гривень, а найбільша – трохи більше за 2,5 мільйона.

Зауважимо, що у повідомленні САП ім'я підозрюваного екснардепа не вказали, але опис справи дозволяє зробити висновок, що мовиться саме про Станіслава Березкіна.

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