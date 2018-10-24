Розкрадання коштів "Ощадбанку": правоохоронці затримали сина депутата

У справі про розкрадання коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Читайте також:Топ-менеджер "Ощадбанку" здійснював незаконні оборудки, збитків завдано на майже 17 мільйонів

Загалом у справі затримали 10 осіб, їм повідомили про підозру. Однак САП не розголошує їхні імена. Джерела "Української правди" повідомляють, що це є Березкін Максим – син безпартійного нардепа.

"Затримано та повідомлено про підозру і сина чинного народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи "Креатив" (на той час) набув корпоративні права ПАТ "Чорноморгідрозалізобетон", придбані за рахунок коштів банку", – заявили у прокуратурі.

За версією слідства, підозрювані готували документацію для видачі кредиту, кошти з якого були привласнені, і приховували наявні невідповідності і порушення у документах.

Прокурорами САП внесено до суду відповідні клопотання щодо усіх підозрюваних про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн. грн. залежно від ролі кожного з учасників,

– йдеться в повідомленні.

У САП стверджують, що у 2013-2014 році бенефіціари "Креативу" заволоділи 20 мільйонами доларів "Ощадбанку", що на той момент складало 160 мільйонів гривень.