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      Хищение средств "Ощадбанка": правоохранители задержали сына депутата

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      В деле о хищении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

      Об этом сообщает пресс-служба САП.

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      Всего по делу задержали 10 человек, им сообщили о подозрении. Однако САП не разглашает их имена. Источники "Украинской правды" сообщают, что это Березкин Максим – сын беспартийного нардепа.

      "Задержали и сообщили о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" (в то время) приобрел корпоративные права ОАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка", – заявили в прокуратуре.

      По версии следствия, подозреваемые готовили документацию для выдачи кредита, средства из которого были присвоены, и скрывали имеющиеся несоответствия и нарушения в документах.

      Прокурорами САП внесены в суд соответствующие ходатайства по всем подозреваемым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн. грн. в зависимости от роли каждого из участников,
      – говорится в сообщении.

      В САП утверждают, что в 2013-2014 году бенефициары "Креатива" завладели 20 миллионами долларов "Ощадбанка", что на тот момент составляло 160 миллионов гривен.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Березкин Станислав Семенович Коррупция Ощадбанк Мошенничество САП
      Источник: 24 Канал
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