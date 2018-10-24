Хищение средств "Ощадбанка": правоохранители задержали сына депутата

В деле о хищении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Читайте также: Топ-менеджер "Ощадбанка" осуществлял незаконные сделки, ущерб нанесен на почти 17 миллионов

Всего по делу задержали 10 человек, им сообщили о подозрении. Однако САП не разглашает их имена. Источники "Украинской правды" сообщают, что это Березкин Максим – сын беспартийного нардепа.

"Задержали и сообщили о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" (в то время) приобрел корпоративные права ОАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка", – заявили в прокуратуре.

По версии следствия, подозреваемые готовили документацию для выдачи кредита, средства из которого были присвоены, и скрывали имеющиеся несоответствия и нарушения в документах.

Прокурорами САП внесены в суд соответствующие ходатайства по всем подозреваемым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн. грн. в зависимости от роли каждого из участников,

– говорится в сообщении.

В САП утверждают, что в 2013-2014 году бенефициары "Креатива" завладели 20 миллионами долларов "Ощадбанка", что на тот момент составляло 160 миллионов гривен.