Топ-менеджер "Ощадбанка" осуществлял незаконные сделки, ущерб нанесен на почти 17 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджера "Ощадбанка" на хищении денег государственного учреждения.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Читайте также: В Украине обнаружили антиукраинскую сеть: стало известно, кто был руководителем и кто финансировал

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку", – отмечают в СБУ.

По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренному ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Продолжается досудебное следствие.