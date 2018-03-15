Топ-менеджер "Ощадбанка" осуществлял незаконные сделки, ущерб нанесен на почти 17 миллионов
Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджера "Ощадбанка" на хищении денег государственного учреждения.
Об этом говорится на сайте СБУ.
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"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку", – отмечают в СБУ.
По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен.
Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренному ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.
Продолжается досудебное следствие.