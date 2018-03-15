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Топ-менеджер "Ощадбанка" осуществлял незаконные сделки, ущерб нанесен на почти 17 миллионов

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Топ-менеджер
Топ-менеджер "Ощадбанка" осуществлял незаконные сделки / Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджера "Ощадбанка" на хищении денег государственного учреждения.

Об этом говорится на сайте СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку", – отмечают в СБУ.

По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренному ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Продолжается досудебное следствие.

Теги: Новости Украины СБУ Ощадбанк
Источник: 24 Канал
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