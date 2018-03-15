Топ-менеджер "Ощадбанку" здійснював незаконні оборудки, збитків завдано на майже 17 мільйонів
Служба безпеки України викрила топ-менеджера "Ощадбанку" на розкраданні грошей державної установи.
Про це йдеться на сайті СБУ.
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"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали Ощадбанку", – зазначають у СБУ.
За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень.
Банкіру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовим носінням електронного браслета.
Ознайомлення з підозрою
Триває досудове слідство.