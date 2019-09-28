Заволодіння мільйонами "Ощадбанку": екснардепу повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату від "Волі народу" Станіславу Березкіну. Його підозрюють у заволодінні 20 мільйонів доларів "Ощадбанку". Зауважимо, що 100% акцій цієї фінустанови належать державі.

Кримінальне провадження проти Березкіна відкрили за такими статтями:

– привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

– легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом;

– службове підроблення

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Як з’ясувало слідство, Березкін, що водночас є бенефіціарним власником компаній групи "Креатив", – організатор корупційної схеми щодо заволодіння коштів "Ощадбанку". Так, упродовж 2013–2015 років відбулася змова підприємств, що входили до групи "Креатив", "Ощадбанк". У результаті вони підробили документи, і це дозволило їм незаконно отримати в "Ощадбанку" кредит на суму 20 мільйонів доларів США (тоді ця сума становила 160 мільйонів гривень).

За словами зловмисників, ці гроші вони мали витратити нібито на купівлю насіння соняшника. Проте насправді тодішні власники групи "Креатив" вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав юридичних осіб, що володіли цінною нерухомістю.

Розслідування цієї справи триває з травня 2016 року. Про підозру Берензкіну мали повідомити ще восени 2018-го, але тоді Верховна Рада не підтримала подання до генпрокурора щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

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Щоправда, статус підозрюваних отримали 12 осіб. Серед них – власники та службові особи підприємств групи "Креатив", службовці "Ощадбанку", а також незалежний оцінювач.

Також, є цікавим і той факт, що у липні 2019 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко постановив, що цією справою займатиметься Нацполіція, але згодом переглянув своє рішення та передав цю справу детективам НАБУ.

Додамо, що ця справа набула резонансу рік тому – восени 2018 року. Тоді НАБУ зробило висновок, що злочинну схему щодо заволодіння 20 мільйонів "Ощадбанку" організував Березкін, виконавцями злочину були його близькі родичі та бізнес-партнери. Зокрема, за цією справою затримали сина Березкіна – Максима. Але за деякий час він і ще 5 осіб вийшли з СІЗО. За кожного з них внесли заставу – найменша сума становить 1 мільйон гривень, а найбільша – трохи більше ніж 2,5 мільйона гривень.