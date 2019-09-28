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      Завладение миллионами "Сбербанка": экс-нардепу сообщили о подозрении

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      Станислав Березкин
      Станислав Березкин / Соцсети

      Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату от "Воли народа" Станиславу Березкину. Его подозревают в завладении 20 миллионов долларов "Ощадбанка". Заметим, что 100% акций этого финучреждения принадлежат государству.

      Уголовное производство против Березкина открыли по следующим статьям:

      – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

      – легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;

      – служебный подлог.

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      Как выяснило следствие, Березкин, который одновременно является бенефициарным владельцем компаний группы "Креатив", – организатор коррупционной схемы по завладению средствами "Ощадбанка". Да, в течении 2013-2015 годов состоялся заговор предприятий, входивших в группу "Креатив", "Ощадбанк". В результате они подделали документы, это позволило им незаконно получить в "Ощадбанке" кредит на сумму 20 миллионов долларов США (тогда эта сумма составляла 160 миллионов гривен).

      По словам злоумышленников, эти деньги они должны были потратить якобы на покупку семян подсолнечника. Однако в действительности тогдашние владельцы группы "Креатив" вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.

      Расследование этого дела продолжается с мая 2016 года. О подозрении Березкину должны были сообщить еще осенью 2018-го, но тогда Верховная Рада не поддержала представление генпрокурору о привлечении его к уголовной ответственности.

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      Правда, статус подозреваемых получили 12 человек. Среди них – владельцы и должностные лица предприятий группы "Креатив", служащие "Ощадбанка", а также независимый оценщик.

      Также, интересен и тот факт, что в июле 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко постановил, что этим делом будет заниматься Нацполиция, но впоследствии пересмотрел свое решение и передал это дело детективам НАБУ.

      Добавим, что это дело получило резонанс год назад – осенью 2018 года. Тогда НАБУ сделало вывод, что преступную схему по завладению 20 миллионами "Ощадбанка" организовал Березкин, исполнителями преступления были его близкие родственники и бизнес-партнеры. В частности, по этому делу задержали сына Березкина Максима. Но через некоторое время он и еще 5 человек вышли из СИЗО. За каждого из них внесли залог – минимальная сумма составляет 1 миллион гривен, а максимальная – чуть больше 2,5 миллиона гривен.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости САП НАБУ Ощадбанк Деньги Станислав Березкин
      Источник: 24 канал
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