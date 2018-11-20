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      Почему нардеп Березкин остался нетронутым: журналистское расследование

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      Верховная Рада не смогла снять неприкосновенность с нардепа от группы "Воля народа" Станислава Березкина, нашлось лишь 160 голосов. Его подозревают в присвоении 20 млн долларов кредитных средств "Ощадбанка".

      Березкин остался нетронутым. Рада не лишила иммунитета и не дала разрешения на арест нардепа от "Воля народа" Станислава Березкина.

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      Дело о хищении средств "Ощадбанка" инициировали НАБУ и САП. А генпрокурор в парламенте пытался доказать депутатам, что Березкина надо привлекать к уголовной ответственности. Мол, в сговоре с сотрудниками банка получил 20 тысяч долларов под фиктивный залог.

      Нардеп Станіслав Березкін

      Нардеп Станислав Березкин

      По условиям договора, эти средства должны были пойти на закупку аграрной продукции холдинга "Креатив", конечным бенефециаром которого и является Станислав Березкин. Однако, 20 миллионов долларов ушли в швейцарские оффшоры.

      Через цепь офшорных компаний был перечислен для приобретения Одесского предприятия "Черноморгидрожелезобетон", бенефециаром которого стали дети народного депутата Березкина,
      – сказал генпрокурор Юрий Луценко.

      Взамен Березкин показал свои документы, все деньги из Швейцарии вернулись в Украину. И ему удалось убедить коллег. Руководитель САП Назар Холодницкий говорит – теперь дело против нардепа зайдет в тупик.

      И теперь следователи не смогут получать данные с его почты, телефонных разговоров или личных счетов. В деле будут фигурировать только другие десять задержанных. Среди них – сын Березкина Максим и заместитель председателя правления "Сбербанка" Ирина Земцова. А вот дочь Викторию правоохранители схватить не успели. В день задержания остальных подозреваемых, она убежала в Монако.

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      Интересно, что именно в Монако Березкины, как свидетельствует декларация нардепа, в прошлом году съездили не менее 5 раз. Кроме того, народный избранник задекларировал немало ценного имущества – в частности, несколько пар золотых часов, бриллиантовые украшения, норковые шубы, два мерседеса, полмиллиона долларов в банках и целую кучу земли и недвижимости.

      Задеклароване коштовне майно Березкіна

      Задекларированное ценное имущество Березкина

      В президентской фракции за снятие неприкосновенности проголосовало лишь 70 нардепов. Например, Сергей Березенко вообще не голосовал при рассмотрении представления, хотя и присутствовал на заседании. Говорит – не увидел достаточно доказательств. Мол, в документах нет личных подписей Станислава Березкина, и нардеп и без того уже наказан.

      На самом деле, это обычная "круговая порука", которая в последнее время процветает в парламенте, считает нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

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      И это уже не первый парламент отказывается лишить неприкосновенности депутатов. Ранее нардепы не дали согласие на привлечение к уголовной ответственности оппоблоковцев Сергея Дунаева, Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. А те, кого лишили – продолжают спокойно ходить в парламенты. Большинство даже ни разу не вызывали на допрос.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Березкин Станислав Семенович Деньги Ощадбанк ГПУ Юрий Луценко е-декларирование
      Источник: 24 канал
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