Почему нардеп Березкин остался нетронутым: журналистское расследование

Верховная Рада не смогла снять неприкосновенность с нардепа от группы "Воля народа" Станислава Березкина, нашлось лишь 160 голосов. Его подозревают в присвоении 20 млн долларов кредитных средств "Ощадбанка".

Березкин остался нетронутым. Рада не лишила иммунитета и не дала разрешения на арест нардепа от "Воля народа" Станислава Березкина.

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Дело о хищении средств "Ощадбанка" инициировали НАБУ и САП. А генпрокурор в парламенте пытался доказать депутатам, что Березкина надо привлекать к уголовной ответственности. Мол, в сговоре с сотрудниками банка получил 20 тысяч долларов под фиктивный залог.

Нардеп Станислав Березкин

По условиям договора, эти средства должны были пойти на закупку аграрной продукции холдинга "Креатив", конечным бенефециаром которого и является Станислав Березкин. Однако, 20 миллионов долларов ушли в швейцарские оффшоры.

Через цепь офшорных компаний был перечислен для приобретения Одесского предприятия "Черноморгидрожелезобетон", бенефециаром которого стали дети народного депутата Березкина,

– сказал генпрокурор Юрий Луценко.

Взамен Березкин показал свои документы, все деньги из Швейцарии вернулись в Украину. И ему удалось убедить коллег. Руководитель САП Назар Холодницкий говорит – теперь дело против нардепа зайдет в тупик.

И теперь следователи не смогут получать данные с его почты, телефонных разговоров или личных счетов. В деле будут фигурировать только другие десять задержанных. Среди них – сын Березкина Максим и заместитель председателя правления "Сбербанка" Ирина Земцова. А вот дочь Викторию правоохранители схватить не успели. В день задержания остальных подозреваемых, она убежала в Монако.

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Интересно, что именно в Монако Березкины, как свидетельствует декларация нардепа, в прошлом году съездили не менее 5 раз. Кроме того, народный избранник задекларировал немало ценного имущества – в частности, несколько пар золотых часов, бриллиантовые украшения, норковые шубы, два мерседеса, полмиллиона долларов в банках и целую кучу земли и недвижимости.

Задекларированное ценное имущество Березкина

В президентской фракции за снятие неприкосновенности проголосовало лишь 70 нардепов. Например, Сергей Березенко вообще не голосовал при рассмотрении представления, хотя и присутствовал на заседании. Говорит – не увидел достаточно доказательств. Мол, в документах нет личных подписей Станислава Березкина, и нардеп и без того уже наказан.

На самом деле, это обычная "круговая порука", которая в последнее время процветает в парламенте, считает нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

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И это уже не первый парламент отказывается лишить неприкосновенности депутатов. Ранее нардепы не дали согласие на привлечение к уголовной ответственности оппоблоковцев Сергея Дунаева, Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. А те, кого лишили – продолжают спокойно ходить в парламенты. Большинство даже ни разу не вызывали на допрос.