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      Как разворовывали средства "Ощадбанка" и кто сотрудничал с депутатом Березкиным

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      Как разворовывали средства "Ощадбанка" и кто сотрудничал с депутатом Березкиным
      Как разворовывали средства "Ощадбанка" и кто сотрудничал с депутатом Березкиным / 24 канал

      НАБУ раскрыли коррупционную схему, в которой "Ощадбанк" обманули на 20 миллионов долларов. Детективы подозревают, что это дело рук одного из нардепов – Станислава Березкина. Но действовал он не один, известно, что депутат тесно сотрудничал с политиками из "Народного фронта".

      Об этом рассказал активист и журналист Дмитрий Гнап в прямом эфире 24 канала.

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      По словам Гнапа, для того, чтобы банк выдал крупный кредит, менеджеры или даже руководство банка знали, кому и под что они его выдают.

      В схеме с хищением средств "Ощадбанка" действовали так: кредиты брали не физические лица, а предприятия, подконтрольные нардепу Березкину. На нем регистрировалось определенное имущество, которое давали в залог для кредитов. С помощью воздействия на нотариусов, это имущество перепродавалось другим фирмам, поэтому в конце концов у банка не было ни денег, ни имущества, так оставались только фирмы-прокладки с пустыми шкафами,
      – заявил журналист.

      Гнап отметил, что народный депутат Березкин и финансовая группа "Креатив", о которой рассказали в НАБУ, тесно сотрудничают с политиками из "Народного фронта", поскольку "Ощадбанк" возглавляет один из руководителей партии Андрей Пышный – человек очень приближенный к Арсению Яценюку.

      Андрій Пишний

      Андрей Пышный

      "Теперь возникает вопрос – в результате этого расследования детективы НАБУ в конце концов выйдут на Андрея Пышного, который просто не мог не знать о таких кредитах в сумме 20 миллионов долларов. Я думаю, что он об этом знал, поэтому здесь вопрос или должностной халатности, или возможно преступного умысла Пышного, как одного из руководителей "Народного фронта" и нынешнего руководителя "Ощадбанка", – сказал журналист.

      Недавно появился другой эпизод, который связывает "Народный фронт" с депутатом Березкиным в отношении мошенничества и злоупотребления. В последние месяцы при поддержке других политиков из этой партии группа "Креатив" начала заниматься рейдерством на сельхозпредприятиях Украины. Все это делалось с помощью титушок, которыми руководил господин Юрий Береза ​​из "Народного фронта", даже не скрывая этого,
      – ответил Гнап.

      И добавил, что количество топ-политиков из политсилы "Народный фронт" в этой истории с "Ощадбанком", хищением миллионных махинаций банка и массовыми рейдерскими захватами – уже складывается в определенный пазл.

      Напомним, накануне 24 канал сообщал, что по делу о хищении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. В САП утверждают, что в 2013-2014 году бенефициары "Креатива" завладели 20 миллионами долларов "Ощадбанка", что на тот момент составляло 160 миллионов гривен.

      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Коррупция Ощадбанк Березкин Станислав Семенович Мошенничество НАБУ Народный фронт
      Источник: 24 канал
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