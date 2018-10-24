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      Як розкрадали кошти "Ощадбанку" та хто співпрацював з депутатом Березкіним

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      Як розкрадали кошти "Ощадбанку" та хто співпрацював з депутатом Березкіним
      Як розкрадали кошти "Ощадбанку" та хто співпрацював з депутатом Березкіним / 24 канал

      НАБУ розкрили корупційну схему, в якій "Ощадбанк" ошукали на 20 мільйонів доларів. Детективи підозрюють, що це справа рук одного з нардепів – Станіслава Березкіна. Але діяв він не сам, відомо, що депутат тісно співпрацював з політиками з "Народного фронту".

      Про це розповів активіст та журналіст Дмитро Гнап у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами Гнапа, для того, щоб банк видав великий кредит, менеджери або навіть керівництво банку знали, кому і під що вони його видають.

      У схемі з розкраданням коштів "Ощадбанку" діяли так: кредити брали не фізичні особи, а підприємства, що підконтрольні нардепу Березкіну. На ньому реєструвалося певне майно, яке давали в заставу для кредитів. За допомогою впливу на нотаріусів, це майно перепродавалося іншим фірмам, тому зрештою у банка не було ані грошей, ані майна, бо залишалися лише фірми-прокладки з порожніми шафами,
      – заявив журналіст.

      Гнап наголосив, що народний депутат Березкін та фінансова група "Креатив", про яку розповіли в НАБУ, тісно співпрацюють з політиками з "Народного фронту", оскільки "Ощадбанк" очолює один із очільників партії Андрій Пишний – людина дуже наближена до Арсенія Яценюка.

      Андрій Пишний
      Андрій Пишний

      "Тепер постає питання – чи внаслідок цього розслідування детективи НАБУ зрештою вийдуть на Андрія Пишного, який просто не міг не знати про такі кредити в сумі 20 мільйонів доларів. Я думаю, що він про це знав, тому тут питання або посадової недбалості, або можливо злочинного умислу Пишного, як одного з керівників "Народного фронту" і нинішнього керівника "Ощадбанку", – сказав журналіст.

      Нещодавно з’явився інший епізод, який пов’язує "Народний фронт" з депутатом Березкіним у відношенні до шахрайства і зловживання. В останні місяці за підтримки інших політиків з цієї партії група "Креатив" почала займатися рейдерством на сільгосппідприємствах України. Все це робилося за допомогою тітушок, якими керував пан Юрій Береза з "Народного фронту", навіть не приховуючи цього,
      – відповів Гнап.

      І додав, що кількість топ-політиків з політсили "Народний фронт" у цій історії з "Ощадбанком" та розкраданням мільйонних шахрайств банку і масовими рейдерськими захопленнями – вже складається в певний пазл.

      Нагадаємо, напередодні 24 канал повідомляв, що у справі про розкрадання коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима. У САП стверджують, що у 2013-2014 році бенефіціари "Креативу" заволоділи 20 мільйонами доларів "Ощадбанку", що на той момент складало 160 мільйонів гривень.

      Теги: Новини політики Новини України Корупція Гроші Ощадбанк НАБУ Березкін Станіслав Семенович Народний фронт Шахрайство
      Джерело: 24 канал
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