Українського нардепа підозрюють у розкраданні мільйонів доларів із державного банку

Національне антикорупційне бюро України розслідує заволодіння 20 мільйонами доларів державного банку, яке організував народний депутат. Відомо, що виконавцями злочину були близькі родичі та бізнес-партнери нардепа.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що наприкінці 2013 року один з нардепів організував заволодіння 20 мільйонами гривень з державного банку під приводом отримання кредиту. Цей злочин скоїли керівники підконтрольного нардепу підприємства.

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Вказані кошти необхідні були для забезпечення купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. Але оскільки розміру забезпечення для видачі кредиту було не достатньо, за попередньою змовою з працівниками банку, залученими до злочину, співучасниками складено договір про начебто поставку товару, за яким право вимоги грошових коштів на суму понад 100 мільйонів гривень було передано у якості забезпечення кредиту,

– пояснили у САП.

Отримані гроші зловмисники перерахували на рахунки в іноземних банках і придбали на них корпоративні права одного з підприємств на морському узбережжі. Ці корпоративні права згодом були розподілені між сином, донькою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером.

Зазначається, що окрім втрати грошей через безпідставну видачу кредиту, державний банк зазнав збитків на суму понад 130 мільйонів гривень.

Наразі у справі затримано 10 осіб, їм повідомляється про підозру і готуються клопотання про застосування запобіжних заходів.

Окрім того, найближчим часом генеральному прокурору Юрію Луценку скерують подання про надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності.