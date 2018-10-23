19:19
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Українського нардепа підозрюють у розкраданні мільйонів доларів із державного банку

      2219 Читать новость на русском
      Українського нардепа підозрюють у розкраданні мільйонів доларів із державного банку
      Українського нардепа підозрюють у розкраданні мільйонів доларів із державного банку / Ілюстративне фото

      Національне антикорупційне бюро України розслідує заволодіння 20 мільйонами доларів державного банку, яке організував народний депутат. Відомо, що виконавцями злочину були близькі родичі та бізнес-партнери нардепа.

      Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

      Слідство встановило, що наприкінці 2013 року один з нардепів організував заволодіння 20 мільйонами гривень з державного банку під приводом отримання кредиту. Цей злочин скоїли керівники підконтрольного нардепу підприємства.

      Читайте також: "Газова справа Онищенка": перші результати у цифрах

      Вказані кошти необхідні були для забезпечення купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. Але оскільки розміру забезпечення для видачі кредиту було не достатньо, за попередньою змовою з працівниками банку, залученими до злочину, співучасниками складено договір про начебто поставку товару, за яким право вимоги грошових коштів на суму понад 100 мільйонів гривень було передано у якості забезпечення кредиту,
      – пояснили у САП.

      Отримані гроші зловмисники перерахували на рахунки в іноземних банках і придбали на них корпоративні права одного з підприємств на морському узбережжі. Ці корпоративні права згодом були розподілені між сином, донькою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером.

      Зазначається, що окрім втрати грошей через безпідставну видачу кредиту, державний банк зазнав збитків на суму понад 130 мільйонів гривень.

      Наразі у справі затримано 10 осіб, їм повідомляється про підозру і готуються клопотання про застосування запобіжних заходів.

      Окрім того, найближчим часом генеральному прокурору Юрію Луценку скерують подання про надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності.

       

      Теги: Новини України Розслідування Новини політики Верховна Рада ГПУ Корупція Гроші Банки САП НАБУ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      Пекельна маршрутка: 5 людей отримали опіки в транспорті, дитина в реанімації
       11 липня 2017 , 22:48
      Екс-півзахисник МЮ став дияконом
       1 листопада 2016 , 09:48
      Шокуюче відео свавілля українських поліцейських
       23 серпня , 16:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук