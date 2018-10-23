Украинского нардепа подозревают в хищении миллионов долларов из государственного банка

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует завладение 20 миллионами долларов государственного банка, которое организовал народный депутат. Известно, что исполнителями преступления были близкие родственники и бизнес-партнеры нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие установило, что в конце 2013 года один из нардепов организовал завладение 20 миллионами гривен из государственного банка под предлогом получения кредита. Это преступление совершили руководители подконтрольного нардепу предприятия.

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Указанные средства были необходимы для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но поскольку размер обеспечения для выдачи кредита был недостаточен, по предварительному сговору с работниками банка, привлеченными к преступлению, соучастниками составлен договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 миллионов гривен было передано в качестве обеспечения кредита,

– пояснили в САП.

Полученные деньги злоумышленники перечислили на счета в иностранных банках и приобрели на них корпоративные права одного из предприятий на морском побережье. Эти корпоративные права впоследствии были распределены между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером.

Отмечается, что кроме потери денег из-за необоснованной выдачи кредита, государственный банк понес убытки на сумму более 130 миллионов гривен.

Сейчас по делу задержано 10 человек, им сообщается о подозрении и готовятся ходатайство о применении меры пресечения.

Кроме того, в ближайшее время генеральному прокурору Юрию Луценко направят представление о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.