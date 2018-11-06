Из Украины сбежала подозреваемая в хищении денег "Ощадбанка" дочь нардепа Березкина

Дочь народного депутата от "Воля народа" Станислава Березкина – Виктория, которая подозревается в причастности к хищению 20 миллионов долларов кредита "Ощадбанка", сбежала в Монако.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мы установили, что она вылетела в Монако", – сказал собеседник издания.

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По словам источника, Березкина сбежала из страны в тот же день, когда по делу были задержаны 6 подозреваемых, в том числе и сын нардепа.

Правоохранители планируют объявить Викторию Березикну в розыск.

Напомним, 24 октября правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина – Максима.