З України втекла підозрювана в розкраданні грошей "Ощадбанку" донька нардепа Березкіна

Донька народного депутата від "Волі народу" Станіслава Березкіна – Вікторія, яка підозрюється у причетності до розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту "Ощадбанку", втекла в Монако.

Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Ми встановили, що вона вилетіла в Монако", – сказав співрозмовник видання.

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За словами джерела, Березкіна втекла з країни того ж дня, коли у справі були затримані 6 підозрюваних, в тому числі і син нардепа.

Правоохоронці планують оголосити Вікторію Березікну в розшук.

Нагадаємо, 24 жовтня правоохоронці затримали 10 осіб, підозрюваних у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна – Максима.