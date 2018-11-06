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      З України втекла підозрювана в розкраданні грошей "Ощадбанку" донька нардепа Березкіна

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      Вікторія Березкіна втекла з України
      Вікторія Березкіна втекла з України / Фото з вільних мереж

      Донька народного депутата від "Волі народу" Станіслава Березкіна – Вікторія, яка підозрюється у причетності до розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту "Ощадбанку", втекла в Монако.

      Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

      "Ми встановили, що вона вилетіла в Монако", – сказав співрозмовник видання.

      Читайте також: Як розкрадали кошти "Ощадбанку" та хто співпрацював з депутатом Березкіним

      За словами джерела, Березкіна втекла з країни того ж дня, коли у справі були затримані 6 підозрюваних, в тому числі і син нардепа.

      Правоохоронці планують оголосити Вікторію Березікну в розшук.

      Нагадаємо, 24 жовтня правоохоронці затримали 10 осіб, підозрюваних у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна – Максима.

      Теги: Розслідування Новини України Корупція Новини політики Березкін Станіслав Семенович Ощадбанк Гроші Монако
      Джерело: 24 Канал
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