Хищение средств "Ощадбанка": сын нардепа Березкина и еще 5 подозреваемых покинули СИЗО

Шесть бывших владельцев и должностных лиц группы компаний "Креатив", среди которых сын действующего народного депутата Станислава Березкина Максим, вышли из следственного изолятора. За всех этих подозреваемых в хищении средств "Ощадбанка" внесли залог.

Об этом сообщает юридическая компания EQUITY, адвокаты которой представляют интересы стороны обвиняемых в суде.

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Как напоминают защитники, суд по делу о хищении средств "Ощадбанка" принял следующее решение:

– бывшему руководителю ЗАО "Креатив" – внесение залога в сумме 2 миллиона гривен, вместо 30 миллионов гривен;

– бывшим двум работникам ПАО "Креатив Групп" – внесение залога в сумме 2 миллиона и 550 тысяч гривен, вместо 25 миллионов и 5 миллионов гривен соответственно.

– бывшему главному бухгалтеру Группы компаний "Креатив" – внесение залога в сумме 1,5 миллиона гривен, вместо 30 миллионов гривен.

– бывшему директору ООО "ЗМЖ" – внесение залога в сумме 1 миллион гривен, вместо 10 миллионов гривен.

– бывшему акционеру группы компаний "Креатив" Максиму Березкину – внесение залога в сумме 5 миллионов гривен, вместо 150 миллионов гривен.

26 октября соответствующие суммы залогов былы уплачены. По состоянию на 16:30 бывший акционер Группы компаний "Креатив" Максим Березкин покинул изолятор временного содержания. По состоянию на 18:00 бывший главный бухгалтер Группы компаний "Креатив" и двое работников ОАО "Креатив Групп" оставили следственный изолятор. По состоянию на 18:20 бывший руководитель ЗАО "Креатив" покинул следственный изолятов. По состоянию на 18:50 оставили изоляторы шесть бывших владельцев и должностных лиц группы компаний "Креатив",

– заявили в компании.

Заметим, что кроме Березкина, также говорится о руководителе закрытого акционерного общества "Креатив" Александре Бойко, двух работниках – Оксане Сикорской и Виталие Пустовите, бывшей главной бухгалтерше Татьяне Слюсаренко и бывшем директоре общества с ограниченной ответственностью "ЗМЖ" Сергее Тимченко, передает "Громадське".

Напомним, 23 октября стало известно, что НАБУ расследует завладение 20 миллионами долларов государственного банка, которое организовал народный депутат, а исполнителями преступления были близкие родственники и бизнес-партнеры нардепа. Впоследствии стало известно, что по делу о хищении средств "Ощадбанка" задержали сына нардепа Станислава Березкина – Максима. Всего в деле фигурируют 10 человек. В СИЗО и далее находится заместитель председателя правления "Ощадбанка" Ирина Земцова, которой суд назначил залог в 7 миллионов гривен.