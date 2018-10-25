Хищение средств "Ощадбанка": суд избрал меры пресечения 4 подозреваемым

Соломенский райсуд Киева избрал меры пресечения в отношении еще 4 подозреваемых по делу о хищении денег "Сбербанка". Так, суд взял под стражу работника Департамента корпоративного бизнеса банка, а также – руководителя ЧАО "Креатив" и двух работников ПАО "Креатив Групп".

Ранее 24 канал сообщал о том, что Соломенский райсуд Киева взял под стражу заместителя главы правления "Ощадбанка" Ирину Земцову в деле о завладении государственными средствами.

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Об избрании меры пресечения еще 4 фигурантам дела о хищении денег "Сбербанка" сообщил на своей странице в Facebook руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, всем подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как отметил Холодницкий, по состоянию на 16:00 меры пресечения избраны уже 5 из 10 подозреваемых по резонансному делу. Речь идет о:

Заместителе главы правления Банка Ирине Земцовой. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 миллионов гривен; Работнике Департамента корпоративного бизнеса Банка – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 миллионов гривен; Руководителе Чао "Креатив" – содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 миллиона гривен; Двух работниках ПАО "Креатив Групп" – содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 миллиона и 550 тысяч гривен.

Напомним, 23 октября стало известно, что НАБУ расследует завладение 20 миллионами долларов государственного банка, которое организовал народный депутат. Исполнителями преступления были близкие родственники и бизнес-партнеры нардепа.

Впоследствии стало известно, что по делу о хищении средств "Ощадбанка" задержали сына нардепа Станислава Березкина – Максима.

