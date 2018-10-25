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      Розкрадання коштів "Ощадбанку": суд обрав запобіжні заходи ще 4 підозрюваним

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      Ще 4 фігурантам справи про розкрадання коштів "Ощадбанку" обрали запобіжні заходи
      Ще 4 фігурантам справи про розкрадання коштів "Ощадбанку" обрали запобіжні заходи / фото з відкритих джерел

      Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжні заходи стосовно ще 4 підозрюваних у справі про розкрадання грошей "Ощадбанку". Так, суд взяв під варту працівника Департаменту корпоративного бізнесу банку, а також – керівника ПРАТ "Креатив" та двох працівників ПАТ "Креатив Груп".

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що Солом'янський райсуд Києва взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову у справі про заволодіння державними коштами.

      Читайте також: Як розкрадали кошти "Ощадбанку" та хто співпрацював з депутатом Березкіним

      Про обрання запобіжного заходу ще 4 фігурантам справи про розкрадання грошей "Ощадбанку" повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

      За його словами, усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

      Як зазначив Холодницький, станом на 16:00 запобіжні заходи обрано вже 5 із 10 підозрюваних у резонансній справі. Йдеться про:

      1. Заступницю голови правління Банку Ірину Земцову. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 мільйонів гривень;
      2.  Працівника Департаменту корпоративного бізнесу Банку – тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйонів гривень;
      3.  Керівника ПрАТ "Креатив" – тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 2 мільйони гривень;
      4. Двох працівників ПАТ "Креатив Груп" – тримання під вартою із внесенням застави в сумі 2 мільйонів та 550 тисяч гривень.

      Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо що НАБУ розслідує заволодіння 20 мільйонами доларів державного банку, яке організував народний депутат. виконавцями злочину були близькі родичі та бізнес-партнери нардепа.
      Згодом стало відомо, що у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку" затримали сина нардепа Станіслава Березкіна – Максима.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Банки Ощадбанк Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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