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      Розкрадання грошей "Ощадбанку": арештовано заступницю голови банку

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      Розкрадання грошей "Ощадбанку": арештовано заступницю голови банку
      Розкрадання грошей "Ощадбанку": арештовано заступницю голови банку / Фото з вільних мереж

      У четвер, 25 жовтня, Солом'янський райсуд Києва взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову у справі про заволодіння державними коштами.

      Про це повідомляє "РБК-Україна".

      Зазначмо, що Земцова є першою арештованою серед підозрюваних у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів "Ощадбанку".

      Читайте також: Як розкрадали кошти "Ощадбанку" та хто співпрацював з депутатом Березкіним

      Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка повідомив, що просив суд взяти Земцову під варту із заставою у розмірі 50 мільйонів гривень. Проте суд відмовив у цьому та призначив альтернативу – заставу у 7 мільйонів гривень.

      Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо що НАБУ розслідує заволодіння 20 мільйонами доларів державного банку, яке організував народний депутат. виконавцями злочину були близькі родичі та бізнес-партнери нардепа.

      Згодом стало відомо, що у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку" затримали сина нардепа Станіслава Березкіна – Максима.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Банки Ощадбанк Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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