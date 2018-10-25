Розкрадання грошей "Ощадбанку": арештовано заступницю голови банку

У четвер, 25 жовтня, Солом'янський райсуд Києва взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову у справі про заволодіння державними коштами.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Зазначмо, що Земцова є першою арештованою серед підозрюваних у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів "Ощадбанку".

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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка повідомив, що просив суд взяти Земцову під варту із заставою у розмірі 50 мільйонів гривень. Проте суд відмовив у цьому та призначив альтернативу – заставу у 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо що НАБУ розслідує заволодіння 20 мільйонами доларів державного банку, яке організував народний депутат. виконавцями злочину були близькі родичі та бізнес-партнери нардепа.



Згодом стало відомо, що у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку" затримали сина нардепа Станіслава Березкіна – Максима.