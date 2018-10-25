Хищение денег "Ощадбанка": арестована заместитель главы Банка

В четверг, 25 октября, Соломенский райсуд Киева взял под стражу заместителя главы правления "Ощадбанка" Ирину Земцову в деле о завладении государственными средствами.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отметим, что Земцова является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению 20 миллионами долларов "Сбербанка".

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка сообщил, что просил суд принять Земцову под стражу с залогом в размере 50 миллионов гривен. Однако суд отказал в этом и назначил альтернативу – залог в 7 миллионов гривен.

Напомним, 23 октября стало известно, что НАБУ расследует завладение 20 миллионами долларов государственного банка, которое организовал народный депутат. Исполнителями преступления были близкие родственники и бизнес-партнеры нардепа.



Впоследствии стало известно, что по делу о хищении средств "Ощадбанка" задержали сына нардепа Станислава Березкина – Максима.