Хищение 20 миллионов долларов из "Ощадбанка": что стоит знать
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнаружило и расследует преступно-коррупционную схему, в результате которой государственный "Ощадбанк" злоумышленники обманули на 20 миллионов долларов. Уже понятно, какой схемой воспользовались преступники, и есть подозреваемые и арестованные.
Как разворовали деньги
Воспользовались нехитрой схемой получения кредитов. Но проблема в том – что обеспечения по этим кредитам не было.
Как пояснил журналист-расследователь Дмитрий Гнап, кредиты брали не физические лица, а предприятия, подконтрольные нардепу. На нем регистрировалось определенное имущество, которое давали в залог для кредитов. С помощью влияния на нотариусов, это имущество перепродавалось другим фирмам. В конце концов, в банке не было ни денег, ни имущества, потому что оставались только фирмы-прокладки с пустыми шкафами.
Все это провернули в сентябре 2013 – январе 2014 года.
Кого подозревают
Детективы считают, что это дело рук одного из нардепов – Станислава Березкина. Но делал он это не сам – исполнителями преступления, по версии следствия, были близкие родственники и бизнес-партнеры нардепа. В частности, полученный доход от украденных денег был распределен между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером.
Кого арестовали
По информации НАБУ, по состоянию на 25 октября Соломенский районный суд города Киева избрал всем 10 подозреваемым лицам меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
Отдельно:
- заместителю председателя правления Банка Ирине Земцовій – в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 миллионов гривен;
- работнику Департамента корпоративного бизнеса Банка – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 миллионов гривен;
- руководителю Чао "Креатив" – содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 2 миллиона гривен;
- 2 работникам ПАО "Креатив Групп" – содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 миллиона и 550 тысяч гривен;
- председателю наблюдательного совета и бенефициару ПАО "Креатив Групп" Максиму Березкину, который является сыном депутат Станислава Березкина – содержание под стражей с внесением залога в размере 5 миллионов гривен.
По сообщениям СМИ, залоги уже внесены за шестерых лиц в том числе за Ирину Земцову и Максима Березкина.
Читайте также: Руководители госкомпаний, которые распоряжаются миллиардами, избегают е-декларирования
Выбор редакции
-
Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕсегодня , 22:57
-
Кто из власть имущих богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП Украины: инфографикасегодня , 21:55
-
Почему миссия ОБСЕ до сих пор не может признать российского присутствия на Донбассесегодня , 21:11