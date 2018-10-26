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      Хищение 20 миллионов долларов из "Ощадбанка": что стоит знать

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      "Ощадбанк" обокрали чиновники
      "Ощадбанк" обокрали чиновники / dt.ua

      Национальное антикоррупционное бюро Украины обнаружило и расследует преступно-коррупционную схему, в результате которой государственный "Ощадбанк" злоумышленники обманули на 20 миллионов долларов. Уже понятно, какой схемой воспользовались преступники, и есть подозреваемые и арестованные.

      Как разворовали деньги

      Воспользовались нехитрой схемой получения кредитов. Но проблема в том – что обеспечения по этим кредитам не было.

      Как пояснил журналист-расследователь Дмитрий Гнап, кредиты брали не физические лица, а предприятия, подконтрольные нардепу. На нем регистрировалось определенное имущество, которое давали в залог для кредитов. С помощью влияния на нотариусов, это имущество перепродавалось другим фирмам. В конце концов, в банке не было ни денег, ни имущества, потому что оставались только фирмы-прокладки с пустыми шкафами.

      Все это провернули в сентябре 2013 – январе 2014 года.

      Кого подозревают

      Детективы считают, что это дело рук одного из нардепов – Станислава Березкина. Но делал он это не сам – исполнителями преступления, по версии следствия, были близкие родственники и бизнес-партнеры нардепа. В частности, полученный доход от украденных денег был распределен между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером.

      Кого арестовали

      По информации НАБУ, по состоянию на 25 октября Соломенский районный суд города Киева избрал всем 10 подозреваемым лицам меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

      Отдельно:

      • заместителю председателя правления Банка Ирине Земцовій – в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 миллионов гривен;
      • работнику Департамента корпоративного бизнеса Банка – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 миллионов гривен;
      • руководителю Чао "Креатив" – содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 2 миллиона гривен;
      • 2 работникам ПАО "Креатив Групп" – содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 миллиона и 550 тысяч гривен;
      • председателю наблюдательного совета и бенефициару ПАО "Креатив Групп" Максиму Березкину, который является сыном депутат Станислава Березкина – содержание под стражей с внесением залога в размере 5 миллионов гривен.

      По сообщениям СМИ, залоги уже внесены за шестерых лиц в том числе за Ирину Земцову и Максима Березкина.

      Читайте также: Руководители госкомпаний, которые распоряжаются миллиардами, избегают е-декларирования

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Деньги Расследования Банки Ощадбанк Новости Украины Публикации Статьи САП НАБУ Назар Холодницкий
      Источник: 24 канал
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