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      Розкрадання 20 мільйонів доларів з "Ощадбанку": що варто знати

      1271 Читать новость на русском
      "Ощадбанк" обікрали посадовці
      "Ощадбанк" обікрали посадовці / dt.ua

      Національне антикорупційне бюро України виявило і розслідує злочинно-корупційну схему, внаслідок якої державний "Ощадбанк" зловмисники ошукали на 20 мільйонів доларів. Вже зрозуміло, якою схемою скористалися злочинці, та є підозрювані і заарештовані.

      Як розікрали гроші

      Скористалися нехитрою схемою отримання кредитів. Але проблема в тому – що забезпечення за цими кредитами не було.

      Як пояснив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, кредити брали не фізичні особи, а підприємства, що підконтрольні нардепу. На ньому реєструвалося певне майно, яке давали в заставу для кредитів. За допомогою впливу на нотаріусів, це майно перепродавалося іншим фірмам. Зрештою, у банку не було ані грошей, ані майна, бо залишалися лише фірми-прокладки з порожніми шафами.

      Усе це провернули у вересні 2013 – січні 2014 року.

      Кого підозрюють

      Детективи вважають, що це справа рук одного з нардепів – Станіслава Березкіна. Але робив він це не сам – виконавцями злочину, за версією слідства, були близькі родичі та бізнес-партнери нардепа. Зокрема, отриманий прибуток від вкрадених грошей був розподілений між сином, донькою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером. 

      Кого заарештовано

      За інформацією НАБУ, станом на 25 жовтня Солом'янський районний суд міста Києва обрав усім 10 підозрюваним особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

      Зокрема: 

      • заступникові голови правління Банку Ірині Земцовій – у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 мільйонів гривень;
      • працівникові Департаменту корпоративного бізнесу Банку – тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйонів гривень;
      • керівникові ПрАТ "Креатив" – тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 2 мільйони гривень;
      • 2 працівникам ПАТ "Креатив Груп" – тримання під вартою із внесенням застави в сумі 2 мільйони та 550 тисяч гривень;
      • голові наглядової ради та бенефіціару ПАТ "Креатив Груп" Максиму Березкіну, який є сином депутат Станіслава Березкіна – тримання під вартою із внесенням застави в розмірі 5 мільйонів гривень.

      За повідомленнями ЗМІ, застави вже внесено за шістьох осібв тому числі за Ірину Земцову і Максима Березкіна.

      Читайте також: Керівники держкомпаній, які розпоряджаються мільярдами, уникають е-декларування

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Статті Гроші Банки Ощадбанк САП Назар Холодницький НАБУ Розслідування
      Джерело: 24 канал
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