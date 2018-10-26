Хищение миллионов "Ощадбанка": суд избрал меру пресечения сыну нардепа Березкина

Соломенский райсуд Киева арестовал сына народного депутата Станислава Березкина Максима с правом внесения залога в 5 миллионов.

Однако, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для него залог в 150 миллионов. Мол, для дела такого уровня 5 миллионов – совсем незначительная сумма.

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Пока деньги не внесут, Максим будет находиться под стражей. Собственно ночь 26 октября он провел в изоляторе.

Также 26 октября за решетку загремели заместитель главы правления "Ощадбанка" Ирина Земцова. Кроме них в деле фигурируют еще 8 человек. Сейчас им всем вынесли меру пресечения.

Кто и как разворовывал средства "Сбербанка"?Детективы НАБУ вместе со Специализированной прокуратурой задержали десятерых человек и объявили им о подозрении в незаконном завладении 20-ю миллионами долларов. Среди подозреваемых – два действующих и один бывший чиновник "Сбербанка". Детективы имеют доказательства, что решение о предоставлении кредита руководители банка принимали на основании поддельных документов. По их словам, схему хищения организовал народный депутат. Вероятно им является член партии "Воля народа" Станислав Березкин. А исполнителями преступления были родственники и бизнес-партнеры нардепа.