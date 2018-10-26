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      Розкрадання мільйонів "Ощадбанку": суд обрав запобіжний захід сину нардепа Березкіна

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      Максим Березкін
      Максим Березкін / Фото з відкритих джерел

      Солом'янський райсуд Києва арештував сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима з правом внесення застави у 5 мільйонів.

      Однак, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для нього заставу у 150 мільйонів. Мовляв, для справи такого рівня 5 мільйонів – зовсім незначна сума.

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      Поки гроші не внесуть, Максим буде перебувати під вартою. Власне ніч 26 жовтня він провів в ізоляторі.

      Також 26 жовтня за ґрати загриміли заступниця голови правління "Ощадбанку" Ірина Земцова. Крім них у справі фігурують ще 8 осіб. Наразі їм усім винесли запобіжний захід.

      Хто та як розкрадав кошти "Ощадбанку"? Детективи НАБУ разом зі Спеціалізованою прокуратурою затримали десятьох осіб та оголосили їм про підозру в незаконному заволодінні 20-ма мільйонами доларів. Серед підозрюваних – два чинні та один колишній посадовець "Ощадбанку". Детективи мають докази, що рішення про надання кредиту керівники банку ухвалювали на підставі підроблених документів. За їхніми словами, схему розкрадання організував народний депутат. Ймовірно ним є член партії "Воля народу" Станіслав Березкін. А виконавцями злочину були родичі та бізнес-партнери нардепа.

      Теги: Новини України Гроші Ощадбанк САП Судді арешт
      Джерело: 24 Канал
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