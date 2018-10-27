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      Розкрадання коштів "Ощадбанку": син нардепа Березкіна та ще 5 підозрюваних покинули СІЗО

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      Розкрадання в "Ощадбанку": син нардепа Березкіна та ще 5 підозрюваних вийшли під заставу
      Розкрадання в "Ощадбанку": син нардепа Березкіна та ще 5 підозрюваних вийшли під заставу / "Новое время"

      Шість колишніх власників і посадових осіб групи компаній "Креатив", серед яких син чинного народного депутата Станіслава Березкіна Максим, вийшли зі слідчого ізолятора. За усіх цих підозрюваних у розкраданні коштів "Ощадбанку" внесли заставу.

      Про це повідомляє юридична компанія EQUITY, адвокати якої представляють інтереси сторони обвинувачених у суді.

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      Як нагадують захисники, суд у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку" ухвалив таке рішення:

      колишньому керівнику ЗАТ "Креатив" – внесення застави у сумі 2 мільйони гривень, замість 30 мільйонів гривень;

      колишнім двом працівникам ПАТ "Креатив Груп" – внесення застави у сумі 2 мільйони і 550 тисяч гривень, замість 25 мільйонів і 5 мільйонів гривень відповідно.

      колишньому головному бухгалтеру Групи компаній "Креатив" – внесення застави у сумі 1,5 мільйона гривень, замість 30 мільйонів гривень.

      колишньому директору ТОВ "ЗМЖ" – внесення застави у сумі 1 мільйон гривень, замість 10 мільйонів гривень.

      колишньому акціонеру групи компаній "Креатив" Максиму Березкіну – внесення застави у сумі 5 мільйонів гривень, замість 150 мільйонів гривень.

      26 жовтня відповідні суми застав було сплачено. Станом на 16:30 колишній акціонер Групи компаній "Креатив" Максим Березкін залишив ізолятор тимчасового тримання. Станом на 18:00 колишній головний бухгалтер Групи компаній "Креатив" і двоє працівників ПАТ "Креатив Груп" залишили слідчий ізолятор. Станом на 18:20 колишній керівник ЗАТ "Креатив" залишив слідчий ізолято. Станом на 18:50 залишили ізолятори шестеро колишніх власників та посадових осіб групи компаній "Креатив",
      – заявили у компанії.

      Зауважимо, що окрім Березкіна, також мовиться про керівника закритого акціонерного товариства "Креатив" Олександра Бойка, двох працівників – Оксану Сікорську та Віталія Пустовіта, колишню головну бухгалтерку Тетяну Слюсаренко та колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю "ЗМЖ" Сергія Тимченка, передає "Громадське".

      Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо що НАБУ розслідує заволодіння 20 мільйонами доларів державного банку, яке організував народний депутат, а виконавцями злочину були близькі родичі та бізнес-партнери нардепа. Згодом стало відомо, що у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку" затримали сина нардепа Станіслава Березкіна – Максима. Загалом у справі фігурують 10 осіб. У СІЗО й надалі перебуває заступниця голови правління "Ощадбанку" Ірина Земцова, якій суд призначив заставу у 7 мільйонів гривень. 

      як розгортаються події навколо розкрадання коштів "Ощадбанку"
      Теги: Новини України Корупція Гроші Ощадбанк Судді Кримінальні новини Банки
      Джерело: 24 канал
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