18:00
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Экс-депутату Березкину Антикоррупционный суд назначил залог в 15 миллионов гривен

      5 Читати новину українською
      Березкину определили размер залога
      Березкину определили размер залога / УНН

      Народному депутату предыдущего созыва Станиславу Березкину НАБУ 27 сентября вручило подозрение в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. 3 октября Высший антикоррупционный суд Украины назначил залог в 15 миллионов гривен, ведь Березкина подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".

      Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Станиславу Березкину – народному депутату Украины 8 созыва, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений – почти 15 миллионов гривен. Об этом САП сообщили в фейсбуке 3 октября.

      Читайте также: Дело бывшего нардепа Мартыненко передали в Антикоррупционный суд

      Даже если Березкин оплатит залог, он будет обязан:

      ► Периодически прибывать к следователю или другому надлежащему должностному лицу.
      ► Не покидать населенный пункт, в котором зарегистрирован, проживает или находится.
      ► Уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы.
      ► Не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.
      ► Сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу.

      Как Березкин обманул "Ощадбанк"?

      В САП считают, что досудебное следствие по действиям Березкина собрало достаточно доказательств, чтобы считать, что бывший народный депутат в конце 2013 года-начале 2014 года организовал завладение деньгами государственного "Ощадбанка" в сумме 20 миллионов долларов.

      Березкин, считает следствие, привлек к схемы других людей, в том числе работников банка. Сообщники сговорились и получили кредит в "Сбербанке", не предоставив для него обеспечение. Кредит получила компания "Креатив" (конечный бенефициар – Березкин), которая сразу перечислила деньги в офшоры.

      Дело приобрело резонанс еще осенью 2018 года. Тогда задержали сына Березкина – Максима. Но вскоре он и еще 5 человек вышли из СИЗО. За каждого из них внесли залог – наименьшая сумма составляет 1 миллион гривен, а самая большая – чуть больше 2,5 миллиона.

      Заметим, что в сообщении САП имя подозреваемого экс-нардепа не указали, но описание дела позволяет сделать вывод, что говорится именно о Станиславе Березкине.

      Читайте также: Завладение миллионами "Ощадбанка": экснардепу сообщили о подозрении

      blog_ava
      За 40 лет до болезни Альцгеймера: назвали первый признак
      сегодня
      989
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины НАБУ Деньги Коррупция Антикоррупционный суд Станислав Березкин САП Криминальные новости Ощадбанк
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      сегодня , 18:00 О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      Альона Чернецька 1
      Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      сегодня , 16:17 Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      Катерина Козачинська 680
      Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      сегодня , 15:00 Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      Катерина Петренко 144
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сегодня , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1641
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сегодня , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Сергій Фурса 4799
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук