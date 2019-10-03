Экс-депутату Березкину Антикоррупционный суд назначил залог в 15 миллионов гривен

Народному депутату предыдущего созыва Станиславу Березкину НАБУ 27 сентября вручило подозрение в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. 3 октября Высший антикоррупционный суд Украины назначил залог в 15 миллионов гривен, ведь Березкина подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".

Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Станиславу Березкину – народному депутату Украины 8 созыва, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений – почти 15 миллионов гривен. Об этом САП сообщили в фейсбуке 3 октября.

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Даже если Березкин оплатит залог, он будет обязан:

► Периодически прибывать к следователю или другому надлежащему должностному лицу.

► Не покидать населенный пункт, в котором зарегистрирован, проживает или находится.

► Уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы.

► Не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.

► Сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу.

Как Березкин обманул "Ощадбанк"?

В САП считают, что досудебное следствие по действиям Березкина собрало достаточно доказательств, чтобы считать, что бывший народный депутат в конце 2013 года-начале 2014 года организовал завладение деньгами государственного "Ощадбанка" в сумме 20 миллионов долларов.

Березкин, считает следствие, привлек к схемы других людей, в том числе работников банка. Сообщники сговорились и получили кредит в "Сбербанке", не предоставив для него обеспечение. Кредит получила компания "Креатив" (конечный бенефициар – Березкин), которая сразу перечислила деньги в офшоры.

Дело приобрело резонанс еще осенью 2018 года. Тогда задержали сына Березкина – Максима. Но вскоре он и еще 5 человек вышли из СИЗО. За каждого из них внесли залог – наименьшая сумма составляет 1 миллион гривен, а самая большая – чуть больше 2,5 миллиона.

Заметим, что в сообщении САП имя подозреваемого экс-нардепа не указали, но описание дела позволяет сделать вывод, что говорится именно о Станиславе Березкине.

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