Прокуроры заявили, что материалы руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского содержали "недостоверную, необъективную, предвзятую информацию в отношении Украины, украинской власти и армии и отрицали российскую агрессию против Украины".

Об этом заявили прокуроры Арно Лиллемяе и Евгений Комаровский, когда объявляли обвинительный акт в Подольском райсуде Киева, сообщает "Радио Свобода". Они отметили, что эти статьи Вышинский разместил в период с 2014 по 2018 годы.

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Обвинение отметило, что опубликованные материалы оправдывали возможный выход отдельных регионов Донецкой и Луганской областей из состава Украины.

Прокуроры отметили, что агентство "РИА Новости-Украина" фактически было представительством государственного предприятия "МИА Россия Сегодня". Однако оно было зарегистрировано как независимое юридическое лицо и получало финансирование не напрямую из Москвы, а через фирмы прокладки.

Утверждается, что деньги поступали сначала от оффшора с Кипра, а затем от компании SPN Media Solutions DOO Beograd из Сербии, конечным бенефициарным владельцем которой является "МИА Россия Сегодня". Эти компании якобы пересылали деньги на счет ООО "Интерселект", директором которого является Вышинский.

Прокуроры отметили, что по такой схеме в период с 2015 по 2018 годы экс-руководитель "РИА Новости-Украина" получил от "МИА Россия Сегодня" сумму в размере 257 100 долларов и 2 134 000 евро.

15 апреля прокуроры успели зачитать 34 из 79 страниц обвинительного акта. Очередное заседание запланировано на 25 апреля.

Судебное слушание 15 апреля стало уже вторым по счету. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Кто такой Кирилл Вышинский?Это – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина".



СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. Да, по данным сайта "Миротворец", весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, что оправдывали аннексию Крыма Россией.



За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".



Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Кирилл Вышинский находится уже более 10 месяцев.