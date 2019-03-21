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      Усі умови відповідають міжнародним правилам, – Москалькова таки схвалила камеру Вишинського

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      Москалькова схвалила камеру Вишинського
      Москалькова схвалила камеру Вишинського / 24 канал

      Уповноважений із прав людини в Росії Тетяна Москалькова визнала, що умови утримання головного редактора "РИА Новости – Украина" Кирила Вишинського в Києві нормальні та відповідають усім міжнародним правилам.

      Москалькова зазначила, що два дні тому Вишинського було переведено в іншу камеру, пише ТАСС.

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      Раніше низка російських ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито незадовільні умови у СІЗО журналіста Кирила Вишинського. Однак, Людмила Денісова спростувала цю інформацію.

      "Його було переведено два дні тому з тієї камери, де у нього не було світла, не було постільної білизни, в нормальну, хорошу камеру, де п'ять осіб, де всі норми і умови відповідають міжнародним правилам", – сказала Москалькова. Вона додала, що наразі Вишинський почуває себе задовільно, його відвідують лікарі.

      За словами Москалькової, Вишинський проти свого обміну на когось із громадян України, які перебувають у російських в'язницях. "Його відповідь була такою: про обмін не може бути й мови, мова може йти лише про справедливе рішення суду", – наголосила Москальова.

      Хто такий Кирило Вишинський?Це – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.

      За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Кирило Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

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      Теги: Новини України СІЗО Кримінальні новини Україна – Росія Кирило Вишинський Новини Росії Журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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