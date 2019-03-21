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      Все условия соответствуют международным правилам, – Москалькова таки одобрила камеру Вышинского

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      Москалькова одобрила камеру Вышинского
      Москалькова одобрила камеру Вышинского / 24 канал

      Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова признала, что условия содержания главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского в Киеве нормальные и соответствуют всем международным правилам.

      Москалькова отметила, что два дня назад Вышинского перевели в другую камеру, пишет ТАСС.

      Читайте также: В Киеве начался суд по делу против журналиста Вышинского, которого обвиняют в госизмене

      Ранее ряд российских СМИ обнародовал информацию о якобы неудовлетворительных условия в СИЗО журналиста Кирилла Вышинского. Однако, Людмила Денисова опровергла эту информацию.

      "Он был переведен два дня назад с той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам", – сказала Москалькова. Она добавила, что сейчас Вышинский чувствует себя удовлетворительно, его посещают врачи.

      По словам Москальковой, Вышинский против своего обмена на кого-то из граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах. "Его ответ был такой: об обмене не может быть и речи, речь может идти только о справедливом решении суда", – отметила Москалькова.

      Кто такой Кирилл Вышинский?Это – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. Да, по данным сайта "Миротворец", весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, что оправдывали аннексию Крыма Россией.

      За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Кирилл Вышинский находится уже более 10 месяцев.

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      Теги: Новости Украины Новости России Криминальные новости СІЗО Украина – Россия СМИ Журналисты Кирил Вышинский
      Источник: 24 Канал
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