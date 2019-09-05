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      Прокуратура сообщила о подозрении в избиении экс-нардепу

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      Сергею Скуратовскому сообщили о подозрении
      Сергею Скуратовскому сообщили о подозрении / politeka.net

      Прокуратура Киевской области расследует уголовное производство об избиении в 2018 году сельского головы Плахтянки Александра Сорочана. По словам сельского головы, на него напал тогда еще народный депутат Украины Сергей Скуратоский. Ему сообщено о подозрении.

      Следствие установило, что подозреваемый парламентарий из-за личных неприязненных отношений напал на Александра Сорочана, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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      Скуратовский нанес сельскому голове несколько ударов в голову, отчего тот не удержался на ногах и упал на землю. В результате ударов пострадавший получил легкие травмы.

      Кроме того, в ходе конфликта Скуратовский угрожал Сорочану убийством из охотничьего ружья. Депутата объявили в розыск. Сам сельский голова Плахтянки рассказывал, что досталось не только ему.

      Попало и мне, и моему товарищу, и леснику. Я так считаю, что он заподозрил нас в браконьерстве, поскольку сразу бросился к машине проверять наличие оружия. Ничего не найдя, он начал угрожать,
      – заявил Сорочан.

      По его словам, всем трем чудом удалось скрыться от разъяренного депутата. Убегая с места инцидента, потерпевшие слышали позади выстрелы.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Радикальная партия
      Источник: 24 канал
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