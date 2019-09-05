Прокуратура повідомила про підозру у побитті екснардепу

Прокуратура Київської області розслідує кримінальне провадження про побиття у 2018 році сільського голови Плахтянки Олександру Сорочану. За словами сільського голови, на нього напав тоді ще народний депутат України Сергій Скуратоський. Йому повідомлено про підозру.

Слідство встановило, що підозрюваний парламентар через особисті неприязні відносини напав на Олександра Сорочана, повідомляє прес-служба прокуратури.

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Скуратовський завдав сільському голові декількох ударів у голову, через що той не втримався на ногах і впав на землю. Внаслідок ударів потерпілий отримав легкі травми.

Крім того, у зході конфлікту Скуратовський погрожував Сорочану вбивством з мисливської рушниці. Депутата оголосили у розшук. Сам сільський голова Плахтянки розповідав, що дісталося не лише йому.

Попало і мені, і моєму товаришу, і ліснику. Я так вважаю, що він запідозрив нас у браконьєрстві, оскільки одразу кинувся до машини перевіряти наявність зброї. Нічого не знайшовши, він почав погрожувати,

– заявив Сорочан.

За його словами, усім трьом дивом вдалося втекти від розлюченого депутата. Втікаючи з місця інциденту, потерпілі чули позаду постріли.

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