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      Прокуратура повідомила про підозру у побитті екснардепу

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      Сергію Скуратовському повідомили про підозру
      Сергію Скуратовському повідомили про підозру / politeka.net

      Прокуратура Київської області розслідує кримінальне провадження про побиття у 2018 році сільського голови Плахтянки Олександру Сорочану. За словами сільського голови, на нього напав тоді ще народний депутат України Сергій Скуратоський. Йому повідомлено про підозру.

      Слідство встановило, що підозрюваний парламентар через особисті неприязні відносини напав на Олександра Сорочана, повідомляє прес-служба прокуратури.

      До слова: Авто невістки Гонтаревої спалили у Києві: фото, відео

      Скуратовський завдав сільському голові декількох ударів у голову, через що той не втримався на ногах і впав на землю. Внаслідок ударів потерпілий отримав легкі травми.

      Крім того, у зході конфлікту Скуратовський погрожував Сорочану вбивством з мисливської рушниці. Депутата оголосили у розшук. Сам сільський голова Плахтянки розповідав, що дісталося не лише йому.

      Попало і мені, і моєму товаришу, і ліснику. Я так вважаю, що він запідозрив нас у браконьєрстві, оскільки одразу кинувся до машини перевіряти наявність зброї. Нічого не знайшовши, він почав погрожувати,
      – заявив Сорочан.

      За його словами, усім трьом дивом вдалося втекти від розлюченого депутата. Втікаючи з місця інциденту, потерпілі чули позаду постріли.

      Зізнання сільського голови Сорочана: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини політики Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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