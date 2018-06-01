Прокуратура взялась за "военных туристов" с удостоверениями УБД

Военная прокуратура Западного региона Украины берется расследовать случаи незаконного получения отдельными военнослужащими статуса участников боевых действий.

Как информируют в пресс-службе ведомства, к такому решению пришли после мониторинга публикаций в СМИ и соцсетях.

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Проведя мониторинг средств массовой информации, в том числе соцсетей, и прием граждан – участников АТО, установила, что среди действующих и бывших военнослужащих участников АТО возникла социальная напряженность, вызванная получением отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий. Речь идет о лицах, находящихся в тылу и фактического участия в боевых действиях не принимавших,

– констатируют в военной прокуратуре.

В частности, в Матиос приводят примеры случаев, когда некоторые военнослужащие участие в боевых действиях не принимали, а находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий несколько дней.

"К примеру, находились 3-5 дней, а затем, в считанные недели, получили статус УБД. Кроме того, некоторые из военнослужащих только формально были включены в состав сил и средств, которые привлекались и принимали непосредственное участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей, обеспечении ее проведения. Такие лица получили статус УБД и, соответственно, льготы и денежные выплаты, предусмотренные нормативными актами", – признают в военной прокуратуре.

Расследование по этому поводу проведут, чтобы "избежать социальной напряженности".

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Временно исполняющий обязанности военного прокурора региона Михаил Балан убежден, что в государстве нужно прекратить так называемый "военный туризм" в зону проведения операции Объединенных сил.

Прокуратура обращается к СМИ, правозащитникам и неравнодушным гражданам, если они располагают информацией о таких "военных туристах", сообщить об этом.

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО в начале года отчиталась, что за почти 4 года боевых действий на Донбассе удостоверения участников боевых действий получили более 328 тысяч человек.