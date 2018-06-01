Прокуратура взялась за "військових туристів" з посвідченнями УБД

Військова прокуратура Західного регіону України береться розслідувати випадки незаконного отримання окремими військовослужбовцями статусу учасників бойових дій.

Як інформують у прес-службі відомства, до такого рішення прийшли після моніторингу публікацій у ЗМІ та соцмережах.

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Провівши моніторинг засобів масової інформації, у тому числі соцмереж, та прийом громадян – учасників АТО, установила, що серед діючих та колишніх військовослужбовців учасників АТО виникла соціальна напруга, викликана отриманням окремими військовослужбовцями статусу учасника бойових дій. Йдеться про осіб, які перебували в тилу і фактичної участі у бойових діях не брали,

– констатують у військовій прокуратурі.

Зокрема, у Матіоса наводять приклади випадків, коли деякі військовослужбовці участь у бойових діях не брали, а перебували у штабах військових частин в зоні проведення бойових дій декілька днів.

"До прикладу, перебували 3-5 днів, а згодом, у лічені тижні, отримали статус УБД. Крім того, деякі з військовослужбовців лише формально були включені в склад сил та засобів, які залучались та брали безпосередню участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, забезпеченні її проведення. Такі особи отримали статус УБД та, відповідно, пільги і грошові виплати, передбачені нормативними актами", – визнають у військовій прокуратурі.

Розслідування з цього приводу проведуть, щоб "уникнути соціальної напруги".

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Тимчасово виконуючий обов'язки військового прокурора регіону Михайло Балан переконаний, що в державі потрібно припинити так званий "військовий туризм" у зону проведення Операції Об'єднаних сил.

Прокуратура звертається до ЗМІ, правозахисників та небайдужих громадян, якщо вони мають інформацію про таких "військових туристів", повідомити про це.

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО на початку року звітувала, що за майже 4 роки бойових дій на Донбасі посвідчення учасників бойових дій отримало понад 328 тисяч осіб.