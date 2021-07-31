Основание – городской голова Виктор Ладуха якобы не вовремя написал заявление о регистрации в должность. В то же время Ладуха пояснил, что в декабре 2020 года принял присягу, а через 8 месяцев оппонент, который проиграл выборы, с помощью Харьковского апелляционного суда отменяет постановление о регистрации.

Актуально В Сумах ввели комендантский час для детей: когда им можно отдыхать

Однако постановление о назначении мэра отменить нельзя, как отметили юристы. Виктор Ладуха уже произнес присягу, поэтому постановление утратило силу. В то же время председатель ТИК Анна Наталич, по словам юристов, не колебалась. Вместе с несколькими заинтересованными членами комиссии проголосовала за назначение перевыборов на 26 сентября.

Все решения, когда принимаются – они будут объявляться и они будут публиковаться,

– пояснила Наталич.

Как отметил действующий городской голова, последние события в Бурыне – это переворот, за которым стоит аграрный магнат – нардеп Максим Гузенко. На это указал действующий мэр Бурыня. "Слуга народа" обрабатывает почти 1,5 тысячи гектаров земли, которая принадлежит Дьяковской тюрьме, но в бюджет не платит ни копейки. Хотя должен платить минимум 20 миллионов гривен, рассказали местные.

"Это скрытая аренда, целью которой является уклонение от уплаты налогов в местные бюджеты. По данному факту городским советом было подано заявление в соответствующие правоохранительные органы", – прокомментировал инспектор по использованию земельных ресурсов Бурынского городского совета Николай Сергиенко.

Если народный депутат, то он не должен платить налоги или арендную плату?

– отметил Виктор Ладуха.

Исполнителем так называемого переворота представители действующей власти называют конотопского прокурора Андрея Наталича. По их словам, в подтверждение тому есть видео, на котором зафиксировано, как к государственному регистратору сначала следует Анна Наталич, руководитель Бурынской ТИК.

За ней следует ее муж – прокурор, который, возможно, и давил на чиновников, чтобы те внесли изменения в государственный реестр и лишили Ладуху полномочий городского головы. Несмотря на это государственные регистраторы, по словам представителей действующей власти, не согласились вносить изменения. Поэтому, как рассказывают в Бурыне, там подыскивают черных регистраторов. Из-за этого городской совет уже обратился к Нацполиции с заявлением о совершении преступления.

В Бурыне произошел переворот: смотрите сюжет 24 канала