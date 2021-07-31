Підстава – міський голова Віктор Ладуха нібито невчасно написав заяву про реєстрацію на посаду. Водночас Ладуха пояснив, що у грудні 2020 року склав присягу, а через 8 місяців опонент, який програв вибори, за допомогою Харківського апеляційного суду скасовує постанову про реєстрацію.

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Однак постанову про призначення міського голови скасувати не можна, як зауважили юристи. Віктор Ладуха вже виголосив присягу, тому постанова втратила чинність. Водночас голова ТВК Ганна Наталич, за словами юристів, не вагалась. Разом з кількома зацікавленими членами комісії проголосувала за призначення перевиборів на 26 вересня.

Усі рішення, коли приймаються – вони будуть оголошуватися і вони будуть оприлюднюватися,

– пояснила Наталич.

Як зазначив чинний міський голова, останні події в Бурині – це переворот, за яким стоїть аграрний магнат – нардеп Максим Гузенко. На це вказав чинний мер Буриня. "Слуга народу" обробляє майже 1,5 тисячі гектарів землі, яка належить Дяківській в'язниці, але до бюджету не сплачує ні копійки. Хоча мав би платити мінімум 20 мільйонів гривень, розповіли місцеві.

"Це прихована оренда, мета якої є ухилення від сплати податків до місцевих бюджетів. За цим фактом міською радою було подано заяву до відповідних правоохоронних органів", – прокоментував інспектор з використання земельних ресурсів Буринської міської ради Микола Сергієнко.

Якщо народний депутат, то він не повинен платити податки чи орендну плату?

– наголосив Віктор Ладуха.

Виконавцем так званого перевороту представники чинної влади називають конотопського прокурора Андрія Наталича. За їхніми словами, на підтвердження тому є відео, на якому зафіксовано, як до державного реєстратора спочатку прямує Ганна Наталич, керівниця Буринської ТВК.

За нею йде її чоловік – прокурор, який, можливо, і тиснув на посадовців, аби ті внесли зміни до державного реєстру та позбавили Ладуху повноважень міського голови. Попри це державні реєстратори, за словами представників чинної влади, не погодилися вносити зміни. Тому, як розповідають у Бурині, там підшуковують чорних реєстраторів. Через це міська рада вже звернулася до Нацполіції із заявою про скоєння злочину.

У Бурині стався переворот: дивіться сюжет 24 каналу