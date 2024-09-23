Речь идет о взятке в размере ️40 тысяч долларов США. Об этом рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Вымогала взятку за содействие в уголовном производстве

В прокуратуре сообщили, что заместитель областного прокурора требовала взятку и фактически получила ее за решение вопроса об изменении подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества лица и непривлечение к уголовной ответственности.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о вручении подозрения и избрании меры пресечения.

Предварительная правовая квалификация – получение взятки в особо крупном размере должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Заместитель прокурора Запорожской области требовала взятку / Фото САП