По его словам, преступления, которые сейчас делает Россия против Украины – позор для человечества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и убийства.

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Ференц уверен, что Путин может сидеть на скамье подсудимых, как в свое время осудили за геноцид лидера боснийских сербов Радована Караджича.

Это – очень реалистично. Все, что нужно – решительность, ведь они не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно,

– подчеркнул прокурор.

Он также отметил, что на Западе надеялись, что Нюрнбергский прецедент будет сдерживать людей, но очевидно, он не был таким эффективным, как ожидали.

По словам прокурора, когда он во вторник, 1 марта, узнал, что силы Путина взорвали братскую могилу в Бабьем яру, он был раздавлен.

Нет никаких сомнений в совершении преступлений, поскольку есть доказательства того, что Россия нацелена на гражданских лиц и использует запрещенные кассетные боеприпасы,

– добавил Ференц.

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