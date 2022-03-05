За його словами, злочини, які нині вчиняє Росія проти України – ганьба для людства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людяності та вбивства.

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Ференц впевнений, що Путін може сидіти на лаві підсудних, як свого часу засудили за геноцид лідера боснійських сербів Радована Караджича.

Це – є дуже реалістичним. Все, що потрібно – рішучість, адже вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо,

– наголосив прокурор.

Він також зазначив, що на Заході сподівалися, що Нюрнберзький прецедент стримуватиме людей, але очевидно, він не був таким ефективним, як очікували.

За словами прокурора, коли він у вівторок, 1 березня, дізнався, що сили Путіна підірвали братську могилу в Бабиному яру, він був розчавлений.

Не має жодних сумнівів у вчиненні злочинів, оскільки є докази того, що Росія націлена на цивільних осіб та використовує заборонені касетні боєприпаси,

– додав Ференц.



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