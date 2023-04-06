Как выяснили аналитики, Симоненко остался в прокуратуре и продолжает получать зарплату. Потому что уволили его только с административной должности, а вот прокурором оставили.
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В Фонде обратились в НАПК и Квалифкомиссию прокуроров, чтобы проверили обстоятельства поездки Симоненко в Испанию. Вдруг ли он не нарушил ограничений для чиновников по поводу подарков.
"Пусть работает как работает": никаких служебных расследований не проводили
В Офисе генпрокурора ответили, что в отношении Симоненко не проводилось никаких служебных расследований и никаких дисциплинарных производств.
В настоящее время Симоненко Алексей Юрьевич является прокурором Офиса генерального прокурора,
– говорится в ответе генпрокуратуры.
Также в ответе на запрос ОГП сообщила, что в отношении Симоненко не проводилось никаких служебных расследований и никаких дисциплинарных производств.
Ответ из Офиса Генпрокурора на обращение журналистов / Документы Фонда Dejure
К слову, в Центре противодействия коррупции сообщили, что по неподтвержденным данным, Симоненко может возглавить прокуратуру одной из областей.
Что этому предшествовало
- В январе журналисты обнаружили, что Симоненко был 10 дней на испанском курорте.
- Уже 24 января Офис Генпрокурора сообщил, что Симоненко уволен с должности заместителя, по собственному желанию.