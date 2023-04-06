Как выяснили аналитики, Симоненко остался в прокуратуре и продолжает получать зарплату. Потому что уволили его только с административной должности, а вот прокурором оставили.

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В Фонде обратились в НАПК и Квалифкомиссию прокуроров, чтобы проверили обстоятельства поездки Симоненко в Испанию. Вдруг ли он не нарушил ограничений для чиновников по поводу подарков.

Обратите внимание! Такие подозрения совсем не безосновательны, ведь отдыхать прокурор ездил на Мерседесе, зарегистрированном на фирму жены львовского бизнесмена Козловского. Причем Симоненко сопровождал охранник Козловского.

"Пусть работает как работает": никаких служебных расследований не проводили

В Офисе генпрокурора ответили, что в отношении Симоненко не проводилось никаких служебных расследований и никаких дисциплинарных производств.

В настоящее время Симоненко Алексей Юрьевич является прокурором Офиса генерального прокурора,

– говорится в ответе генпрокуратуры.

Также в ответе на запрос ОГП сообщила, что в отношении Симоненко не проводилось никаких служебных расследований и никаких дисциплинарных производств.



Ответ из Офиса Генпрокурора на обращение журналистов / Документы Фонда Dejure

К слову, в Центре противодействия коррупции сообщили, что по неподтвержденным данным, Симоненко может возглавить прокуратуру одной из областей.

Что этому предшествовало

В январе журналисты обнаружили, что Симоненко был 10 дней на испанском курорте.

Уже 24 января Офис Генпрокурора сообщил, что Симоненко уволен с должности заместителя, по собственному желанию.