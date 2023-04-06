Як з'ясували аналітики, Симоненко залишився в прокуратурі і продовжує отримувати зарплатню. Бо звільнили його тільки з адміністративної посади, а от прокурором залишили.
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У Фундації звернулись до НАЗК і Кваліфкомісії прокурорів, щоб перевірили обставини поїздки Симоненка в Іспанію. Чи раптом не порушив він обмежень для посадовців щодо подарунків.
"Нехай працює, як працює": жодних службових розслідувань не проводили
В Офісі генпрокурора відповіли, що щодо Симоненка не проводили ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень.
На теперішній час Симоненко Олексій Юрійович є прокурором Офісу генерального прокурора,
– йдеться у відповіді генпрокуратури.
Також у відповіді на запит ОГП повідомила, що щодо Симоненка не проводилося ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень.
Відповідь з Офісу Генпрокурора на звернення журналістів / Документи Фундації Dejure
До слова, у Центрі протидії корупції повідомили, що за непідтвердженими даними, Симоненко може очолити прокуратуру однієї з областей.
Що цьому передувало
- У січні журналісти виявили, що Симоненко перебував 10 днів на іспанському курорті.
- Уже 24 січня Офіс Генпрокурора повідомив, що Симоненка звільнено з посади заступника, за власним бажанням.