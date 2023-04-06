Як з'ясували аналітики, Симоненко залишився в прокуратурі і продовжує отримувати зарплатню. Бо звільнили його тільки з адміністративної посади, а от прокурором залишили.

Більше про це Після гучного скандалу заступника генпрокурора Симоненка звільнили

У Фундації звернулись до НАЗК і Кваліфкомісії прокурорів, щоб перевірили обставини поїздки Симоненка в Іспанію. Чи раптом не порушив він обмежень для посадовців щодо подарунків.

"Нехай працює, як працює": жодних службових розслідувань не проводили

В Офісі генпрокурора відповіли, що щодо Симоненка не проводили ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень.

На теперішній час Симоненко Олексій Юрійович є прокурором Офісу генерального прокурора,
– йдеться у відповіді генпрокуратури.

Також у відповіді на запит ОГП повідомила, що щодо Симоненка не проводилося ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень.


Відповідь з Офісу Генпрокурора на звернення журналістів / Документи Фундації Dejure

До слова, у Центрі протидії корупції повідомили, що за непідтвердженими даними, Симоненко може очолити прокуратуру однієї з областей.

Що цьому передувало

  • У січні журналісти виявили, що Симоненко перебував 10 днів на іспанському курорті.
  • Уже 24 січня Офіс Генпрокурора повідомив, що Симоненка звільнено з посади заступника, за власним бажанням.