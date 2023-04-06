Як з'ясували аналітики, Симоненко залишився в прокуратурі і продовжує отримувати зарплатню. Бо звільнили його тільки з адміністративної посади, а от прокурором залишили.

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У Фундації звернулись до НАЗК і Кваліфкомісії прокурорів, щоб перевірили обставини поїздки Симоненка в Іспанію. Чи раптом не порушив він обмежень для посадовців щодо подарунків.

Зверніть увагу! Такі підозри зовсім не безпідставні, адже відпочивати прокурор їздив на Мерседесі, зареєстрованому на фірму дружини львівського бізнесмена Козловського. Причому Симоненка супроводжував охоронець Козловського.

"Нехай працює, як працює": жодних службових розслідувань не проводили

В Офісі генпрокурора відповіли, що щодо Симоненка не проводили ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень.

На теперішній час Симоненко Олексій Юрійович є прокурором Офісу генерального прокурора,

– йдеться у відповіді генпрокуратури.

Також у відповіді на запит ОГП повідомила, що щодо Симоненка не проводилося ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень.



Відповідь з Офісу Генпрокурора на звернення журналістів / Документи Фундації Dejure

До слова, у Центрі протидії корупції повідомили, що за непідтвердженими даними, Симоненко може очолити прокуратуру однієї з областей.

Що цьому передувало

У січні журналісти виявили, що Симоненко перебував 10 днів на іспанському курорті.

Уже 24 січня Офіс Генпрокурора повідомив, що Симоненка звільнено з посади заступника, за власним бажанням.