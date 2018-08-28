Прокурора Мелитополя задержали на взятке
Прокурора мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области поймали на взятке.
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
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Досудебным расследованием установлено, что прокурор мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области по предварительному сговору с местным жителем захотел получить от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов.
Задержан прокурор Мелитополя
За полученные деньги обещал не привлекать к уголовной ответственности и не принимать мер по наложению ареста на имущество.
После передачи неправомерной выгоды прокурора и посредника задержали. Продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.