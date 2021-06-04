Детали непогоды в Мариуполе

Жители почти всех районов города заявили о подтоплении квартир. Крыши домов не выдерживали такого количества осадков и начинали протекать.

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В социальных сетях люди писали, что вода течет по электрощиткам, из которых летят искры. В Приморском районе дожди затопили 4 этажа дома. Больше всего пострадали верхние этажи – 9-4.

Из-за того, что деревянная дверь разбухла, люди едва могли попасть домой. Кроме того, на улице сильный ветер повалил деревья.

Последствия непогоды ликвидируют спасатели. Работы продлятся до 20:00 4 июня.

Улицы и дома Мариуполя затопило / Фото Mrpl city

На видео из сети видно, что улицы города превратились в реки, по которым "плывут" автомобили. Полностью затоплена половина общественного транспорта. Пассажиры держат ноги выше над землей, чтобы не намочить.

Сильный ливень затопил Мариуполь: видео

Сильно пострадал также поселок Ляпино, который расположен неподалеку Мариуполя. Там из-за поломки уже более года не работает насосная станция. Местные жители жаловались, что дома оказались на 1 метр в воде.

У нас высокий цоколь, и нам повезло, а у соседей в доме по колено воды. У соседки через 3 дома воды по окна. Она утром так плакала – вся домашняя птица погибла,

– рассказала жительница села.

Смотрите видео последствий непогоды в Ляпино:

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, дожди в Донецкой области не планируют прекращаться. Они будут падать минимум до 9 июня. Кроме того, синоптики прогнозируют грозы.