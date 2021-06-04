Деталі негоди в Маріуполі
Мешканці майже всіх районів міста заявили про підтоплення квартир. Дахи будинків не витримували такої кількості опадів і починали протікати.
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У соціальних мережах люди писали, що вода тече по електрощитках з яких летять іскри. У Приморському районі дощі затопили 4 поверхи будинку. Найбільше постраждали верхні поверхи – 9 – 4.
Через те, що дерев'яні двері розбухли, люди ледве могли потрапити додому. Крім того, на вулиці сильний вітер повалив дерева.
Наслідки негоди ліквідовують рятувальники. Роботи триватимуть до щонайменше 20:00 4 червня.
Вулиці та будинки Маріуполя затопило / Фото Mrpl city
На відео з мережі видно, що вулиці міста перетворилися на ріки, якими "пливуть" автомобілі. Повністю затоплена підлога громадського транспорту. Пасажири тримають ноги вище над землею, аби не намочити.
Сильна злива затопила Маріуполь: відео
Сильно постраждало також селище Ляпіно, яке розташоване неподалік Маріуполя. Там через ламанання вже понад рік не працює насосна станція. Місцеві мешканці бідкалися, що будинки опинилися на 1 метр у воді.
У нас високий цоколь, і нам пощастило, а у сусідів у будинку по коліно води. У сусідки через 3 будинки води по вікна. Вона вранці так плакала – вся домашня птиця загинула,
– розповіла мешканка села.
Дивіться відео наслідків негоди у Ляпіно: