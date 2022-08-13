К примеру, в компании "Ростех" с начала августа ввели запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала. Есть компании, где отпуска "перенесли на неопределенный срок". И это касается абсолютно всех работников. Об этом сообщает украинская разведка 12 августа.

Обратите внимание Украина получила новые M270 MLRS и NYT о колоссальных потерях россиян: основное за 170 день войны

"Промышленная мобилизация" в россии

Целью скрытой "промышленной мобилизации" является обеспечение боевых действий на территории Украины. Уже в ближайшее время такие же меры будут введены в других оборонных предприятиях, а не только в компании "ростех".

кремль имеет личную причину, чтобы отменить отпуска работникам. россия хочет установить полный контроль над передвижением персонала оборонных предприятий, особенно над руководящим составом. Ведь в последнее время в стране-агрессоре стало громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов.

Также военно-промышленная комиссия россии, где председателем является путин, готовит изменения в программу государственного оборонного заказа на 2022 год. Они предполагают увеличение расходов на 600 – 700 миллиардов рублей. Изменения должны быть утверждены в начале сентября.

Что говорят в американском Институте изучения войны

По данным специалистов Института, министр обороны россии сергей шойгу, вероятно, посетил завод "уралвагонзавод". Он является крупнейшим производителем танков в стране и производителем российских основных боевых танков Т-72.

Ранее стало известно, что у "уралвагонзавода" возникли финансовые проблемы из-за санкций Запада и невыполнения государственных контрактных обязательств. Если это правда, визит шойгу может свидетельствовать о том, что кремль пытается восстановить или расширить работу военно-промышленного комплекса.

Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 12 августа: видео