Наприклад, у компанії "ростех" з початку серпня ввели заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини робочого персоналу. Є компанії, де відпустки "перенесли на невизначений термін". І це стосується абсолютно всіх працівників. Про це повідоляє українська розвідка 12 серпня.

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"Промислова мобілізація" в росії

Метою прихованої "промислової мобілізації" є забезпечення ведення бойових дій на території України. Вже найближчим часом такі ж заходи запровадять в інших оборонних підприємствах, а не лише в компанії "ростех".

кремль має ще особисту причину, щоб скасувати відпустки працівникам. росія хоче встановити повний контроль над пересуванням персоналу оборонних підприємств, особливо над керівним складом. Адже останнім часом в країні-агресорі побільшало гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл.

Також воєнно-промислова комісія росії, де головою є путін, готує зміни до програми державного оборонного замовлення на 2022 рік. Вони передбачають збільшення витрат на 600 – 700 мільярдів рублів. Зміни мають затвердити на початку вересня.

Що кажуть в американському Інституті вивчення війни

За даними спеціалістів Інституту, міністр оборони росії сєргєй шойгу, ймовірно, відвідав завод "уралвагонзавод". Він є найбільшим виробником танків у країні та виробник російських основних бойових танків Т-72.

Раніше стало відомо, що в "уралвагонзаводу" виникли фінансові проблеми через санкції Заходу та невиконання державних контрактних зобов’язань. Якщо це правда, то візит шойгу може свідчити про те, що кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу.

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