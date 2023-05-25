Экземпляры издания 24 Канала предоставили собственные источники. Раньше такую прессу выдавали раз в 2 недели, теперь – еженедельно.

Читайте также "Нацистское государство в стадии полураспада": Медведев случайно обидел Россию вместо Украины

Что пишет пресса на оккупированных территориях

Первая статья называется "Блеклая тень былого величия". Там оправдывают тусклость русского парада на 9 мая. Признают, что война обходится государству-агрессору дорого, поэтому на параде пришлось экономить. В качестве вывода подают тезис, что война в Украине далека к завершению, а будущее России – неопределенное.



Журнал на оккупированных территориях / Фото источников 24 Канала

Не обошли тему предстоящего контрнаступления ВСУ. Очевидно, что это интересует жителей Мелитополя больше всего, поскольку они ждут освобождения от захватчиков.

В статье анализируют факторы, влияющие на сроки контрнаступления. Говорят о ближайшем времени или конце лета. Признают, что украинские защитники совершенствуют свои силы, армия усиливается, поэтому контрнаступление неизбежно.



Статья о контрнаступлении ВСУ / Фото источников 24 Канала

В Энергодаре "перемещение населения"

Кроме того, пропагандисты рассказывают сказки о ситуации в оккупированном Энергодаре. Опираясь на заявления коллаборанта и гауляйтера Эдуарда Синовоза, уверяют, что в городе все стабильно. Мол, никаких проблем нет, продукты привозят. Несмотря на это, говорят о "перемещении населения".

Далее хвалятся визитом в Запорожскую область иностранных журналистов. Они приехали из Эфиопии, Ирана и Сербии. Понятно, что независимые СМИ оккупанты не пропустят.



О ситуации в Энергодаре / Фото предоставили источники 24 Канала

Сказки из России

Половина выпуска газеты посвящена российским новостям. Там и о визитах Путина, и о 6-часовой рабочей неделе.

Жителей оккупированных территорий кормят сказками, якобы россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину. Конечно, никто такую норму не принял и не примет. Ключевое слово "предложение". Однако подают это так, будто в России живется заоблачно хорошо.



"Миллион на машину" / Фото источников 24 Канала

Коллаборанты разносят эти газеты всем. Жители могут найти их в дверях, в почтовых ящиках и прямо у домов.

Пропаганда в Запорожье / Фото источников 24 Канала: