Россияне подло используют историю и давят на польское общество для того, чтобы наше государство не имело поддержки. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат "Слуги Народа" Олег Дунда.
Смотрите также На руку Кремлю: в УГКЦ объяснили Папе, почему его слова о "величии России" возмутили украинцев
Россия бросает исторические мифы
Украинцы должны работать над этим вопросом, а не просто винить друг друга. Российская пропаганда продолжает работать и распространяет свои нарративы. Поэтому сейчас важно объяснить нашим друзьям полякам, что нужно жить будущими надеждами, угрозами, союзами и тому подобное.
Возникает новая угроза, ведь Россия пытается радикализировать западные общества. Она начинает вбрасывать разные исторические мифы, которые к фактам не имеют никакого отношения, пользуясь неосведомленностью общества. Например, во Франции это вопрос мигрантов и так называемого имперского прошлого,
– отметил народный депутат.
В Германии и Франции россияне уже готовят будущую "холодную" гражданскую войну. Если там будет такое радикальное сопротивление, то поддержки Украины станет еще меньше.
"Мы вынуждены брать лидерство в этих вопросах и объяснять, как с этим справиться. Это требует от украинской власти терпения, понимания и упорного труда", – рассказал Дунда.
Какие нарративы Россия распространяет в Германии и Франции: смотрите видео
Российская пропаганда в действии
- Новая политика Илона Маска в Twitter помогает распространять российскую пропаганду, убеждены в ЕС. Кремлевское влияние распространилось на значительную большую часть людей, чем это было до 24 февраля. Количество аккаунтов, связанных с Москвой в последнее время значительно возросло.
- Пропагандисты пытаются запугать украинцев эпидемией ВИЧ. Так, пророссийские телеграм-каналы распространяют информацию о вспышке ВИЧ-инфекции в ВСУ.
- В российских пабликах распространяют заявления, что полицейский в Днепре застрелил пассажира автомобиля в момент вручения повестки в ТЦК и СП. Однако это просто ложь.