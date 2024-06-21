Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов на лекции для слушателей программы подготовки Senior Executive Fellows Школы управления имени Джона Фицджеральда Кеннеди Гарвардского университета.

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Что может разрушить пропаганду внутри России

Преодолеть разрушительный эффект пропаганды Кремля внутри России сможет или какая-то форс-мажорная ситуация, или очень длительная системная работа, которая может дать результат только через несколько десятилетий,

– заявил Буданов.

По словам руководителя ГУР, для российского диктатора Владимира Путина важнейшим является внутренняя стабильность. Поэтому, чтобы контролировать СМИ и социум, Кремль тратит все, что можно только представить. В частности, это является одним из аспектов почему Россия не решается на новую открытую волну мобилизации.

"Руководство России боится негативного восприятия в социуме. Вероятнее всего, так и будет, если они это сделают", – добавил он.

Добавим, что Буданов во время этой лекции отмечал, что в вопросе противостояния российской агрессии, он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии. В то же время в отношении войны в Украине – в этой ситуации невозможен ни корейский, ни молдавский или немецкий сценарии.