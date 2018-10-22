"Пропаганда дяди Вовы": как Путин превратился в генератор лжи

Документальный фильм Оливера Стоуна должен был показать Путина "хорошим дядей Вовой", который хочет со всеми дружить. А причастность России к эскалации международных конфликтов – это только благородная попытка отстоять свои интересы, которые на самом деле во многом общие для россиян и американцев.

Тогда Путин с гордостью демонстрировал Стоуну видео с телефона – съемку уничтожения российской авиацией боевиков в Сирии.

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Так весь мир в очередной раз наглядно увидел любовь российской власти кормить всех вокруг фейками. Ведь на самом деле на видео уничтожение террористов американским Ан-64, сделанное во время одного из вылетов в 2013-м году в Афганистане. А вместо разговора российских пилотов, наложенная запись переговоров украинских авиаторов во время операции на Донбассе.

Ложь главного в Кремле касается не только последних конфликтов в Украине и Сирии, когда он всеми силами пытается ускользнуть из-под санкций. Листая историю становления его режима, за 18 лет у власти Путин практически превратился генератор лукавства.

Владимир Путин

Начиная еще с первого года своего президентства ВВП не перестает кривить душой. В 2000-м, когда он выиграл выборы, Москва не пустила спасательные миссии к тонущей атомной лодке Курск. Она стала могилой для более сотни подводников экипажа.

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Официальная биография утверждает, что нынешний президент РФ начинал как разведчик в Германии. А служил Путин в департаменте КГБ, которое отвечало именно за идеологию.

Отсюда и появился акцент на создание мощной машины пропаганды. Основной задачей российских федеральных СМИ – стало прикрытие любых провальных, разрушительных шагов власти, выставляя лидеров мессиями.

Владимир Путин – убийца, бандит и продукт КГБ, который все использует для собственной пользы. Я видел трех президентов США, которые говорили, что он неплохой человек. Единственный язык, который может понять Путин – это язык силы,

– сказал сенатор США Джон Маккейн.

Репутацию кровожадности путинскому режиму принесли не только разгоны демонстраций. За 18 лет у власти за критику власти, и лично ВВП, за антикоррупционные расследования были убиты до полутора сотен журналистов.

И любые протесты для Путина – это посягательство на стабильность. По другой версии – его личная жестокость, которая вытекает из комплексов вынесенных из детства. Еще одной фишкой пренебрежительного отношения Путина ко всем вокруг является его привычка опаздывать. Больше всего от этой наглости пострадала немецкий канцлер Ангела Меркель. ВВП заставил ее ждать более четырех часов.

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За 18 лет правления ВВП Россия сделала невероятный рывок. Кремль, щедро сыпля нефтедолларами, сблизился с диктатурами третьего мира. Параллельно рассорился с соседями, против Украины и Грузии пошел войной, чтобы насадить там своих людей.

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